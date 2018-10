Fiscalizará Transporte los recursos públicos

Por: Mónica Miranda

Un órgano interno de la Dirección del Transporte, que se encargue de fiscalizar el uso de los recursos públicos que se destinan a las empresas transportistas y sus concesionarios, será el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia, indicó Carlos Morales Buelna.

El director del Transporte en Sonora dijo que propusieron esta medida a raíz del desorden financiero que atraviesa el servicio en la capital y otros municipios del Estado y forma parte del seguimiento a las requisa de 200 camiones que realizó la autoridad el pasado domingo.

“Lo que queremos es transparentarles los ingresos y los egresos, es decir, hacerlos partícipes que estén constantemente a la hora que caen los ingresos y sepan a dónde va a parar ese recurso”.

Este Consejo, detalló, estará integrado por representantes de la agrupación Vigilantes del Transporte, la Unión de Usuarios y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y esperan que quede conformado a más tardar la próxima semana, el cual aclaró, no genera recurso extra al Estado, pues no pagará por honorarios.

Reiteró que las deudas de Sictuhsa no las absorberá el Gobierno del Estado, pero sí se harán cargo del sueldo de los operadores.