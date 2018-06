Firman candidatos acuerdo

Salvo el independiente y MAS no se comprometieron en el documento por una política de gestión de más agua

Federico Chávez Manjarrez

Salvo el candidato independiente a la Presidencia Municipal, Rodrigo Bours Castelo, y del Movimiento Alternativo Sonorense (MAS), Miguel Ángel Salomón Montiel, el resto de los aspirantes a la Alcaldía y diputaciones federales y locales que se dieron cita al Foro del Agua, firmaron el Acuerdo por una Política de Gestión de más Agua en Sonora, solicitado por integrantes del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) 041 Cajeme, Movimiento Ciudadano por el Agua e indígenas yaquis.

Antonio Fornés Gastélum, presidente del DRRY, solicitó la firma de ese acuerdo, en el que cada uno luche desde su responsabilidad por el futuro de esta región, el cual fue rechazado por Bours Castelo y Salomón Montiel, no así por el resto de los candidatos del PRI, Movimiento Ciudadano (MC), PAN y Morena.

Bours Castelo, al hacer uso de la voz, criticó al aspirante del tricolor y cuestionó cuándo se había presentado Emeterio Ochoa en la lucha del Movimiento “No al Novillo”. Además, comentó: “Tememos derecho a defender el agua, pero a lo que no tenemos derecho es a fracturar y corromper su movimiento”.

Reprochó los tandeos que se tienen en algunas colonias y comunidades, como Loma de Guamúchil, que no disponen del líquido, Hay gente en algunos asentamientos humanos a los que le surten el agua en pipas, población que compra garrafones porque no tienen el líquido de calidad; potabilizadoras que no operan por la falta de filtros, y proyectos de desalación y construcción de presas que benefician a prestanombres o aliados de Guillermo Padrés y hoy imponen un candidato.

Además de que el PRI lo que pretende es colapsar el organismo de agua en Cajeme para privatizarlo.

En tanto, Salomón Montiel se pronunció por cerrar el Acueducto El Novillo, el cual afecta al Valle del Yaqui, pero no firmó el acuerdo, ya que pidió una lucha sin simulaciones.

El resto de los postulantes a gobernar Cajeme, apoyados por los de su bancada, signaron el documento y se pronunciaron por la cancelación y operación del Acueducto Independencia y obras, como la desalación de agua de mar, que resolvería los problemas en ciudades como Hermosillo.