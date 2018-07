Festejan a leones en Centro Ecológico

Mónica Miranda

Zuky, Zeus y Alika, felinos del Centro Ecológico festejaron ayer sábado un año de vida y con piñata, pastel y familias enteras como invitados especiales, se realizó la celebración preparada por las autoridades del parque.

El pasado 5 de julio los tres leoncitos cumplieron un año de su nacimiento en el Centro Ecológico. Crías de la pareja de felinos “El Meche” y Victoria, la cual permanece hasta el momento en resguardo del zoológico.

Francisco Santiago, de 10 años, acudió con su mamá y su hermana menor al cumpleaños de los leones, dijo haber disfrutado del espectáculo en el que rompieron una piñata.

“Me gustó mucho porque al ver a los leones rompiendo la piñata, pensé que iba a haber algo adentro, algo relacionado a los leones, como carne, hasta les hicieron pastel y todo”.

A Ana Lucía le sorprendió ver el crecimiento de los leoncitos debido a que hace un año acudió a la presentación de las crías bebés y uno de los cachorros brincaba para jugar encima de ella.

“Me gustaba mucho porque era como que no quería que me fuera, ahorita los vi muy grandes, me pareció impresionante ver cómo rompían la piñata porque como ya están grandes, van creciendo y aprendiendo de sus padres, es como un ejercicio para que ellos aprendan a cazar”.

El festejo se llevó a cabo de 10 de la mañana a 12 del mediodía.