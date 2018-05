Fernanda Castillo luce “llenita”

Desde hace unos meses, Fernanda Castillo comenzó a subir de peso para un personaje, y ahora mostró en redes sociales cómo luce con 13 kilos arriba.

La actriz subió dos fotografías en su cuenta de Instagram: en una mostró cómo se ve su cara después de subir de peso y en otra enseñó cómo estaba antes y escribió:

“Si, alguna vez estuve así (marcada y en la playa)… pero no creo que fuera tan feliz como ahora (13 kgs más y en el frío) . #cosasdelavida #Chile #enelcuerpode”.

Recordemos que Fernanda tuvo que bajar considerablemente de peso para su papel de Mónica Robles en la serie “El Señor de los cielos”, en la que estuvo cinco temporadas, y ahora que ya salió de la emisión aceptó un proyecto que la hizo subir los 13 kilos de más que tiene ahora.

La actriz tuvo que modificar su cuerpo para la película que actualmente está filmando en Chile, de la cual Fernanda no ha revelado ni el nombre, por lo que sólo se refiere a ella como #enelcuerpode.

Subir de peso no fue fácil para la mexicana porque confesó hace unos días que, toda su vida ha tenido una batalla constante con su peso.

“¿Por qué odiamos nuestro cuerpo? Cómo amar el cuerpo que tenemos si no cumple con los ‘requisitos’ que TODO alrededor de nosotros parece exigirnos que tengamos. Yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida, primero como bailarina desde muy chica y después como actriz, hasta el día que transformé mi cuerpo para interpretar a #MonicaRobles.

“Así que tomar la decisión de interpretar un personaje que necesita que yo suba de peso de nuevo me ha confrontado mucho y me está enseñando maaaas”, expresó la protagonista de las series “El Señor de los cielos” y “Enemigo íntimo”.

Y aunque ha subido de peso, la realidad es que sus fans siguen aplaudiendo su belleza y su profesionalismo para “sacrificar” su cuerpo en pro de un proyecto.

mildredb27: Eres la mejor Fer te admiro

janysandovalc: Mi admiración y respeto para ti, eres grande

lesslm01: Que bonita te ves!!! De cualquier manera luces increíble, lo más importante es ser feliz!!

Ampzm: tienes cachetes… que hermosa eres no cabe duda.