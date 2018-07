Felicita Slim a AMLO

En manuscrito, le ofrece apoyo para invertir en México

APRO.-

Luego de criticar su postura sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el empresario más acaudalado de México, Carlos Slim Helú, felicitó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le ofreció su apoyo para crear empleos y garantizar la paz en el país.

Ayer por la mañana, en entrevista con la prensa, el tabasqueño reveló que el número siete en la lista Forbes le dirigió una “carta manuscrita, personal, felicitándome” en la que, dijo, “me expresó su disposición a apoyar e invertir en México para crear empleos para garantizar la paz y tranquilidad”.

En abril, durante su campaña, López Obrador y Carlos Slim vivieron un momento ríspido cuando el magnate de las telecomunicaciones pidió continuar con las obras del NAIM en Texcoco y no en la base aérea de Santa Lucía, como lo propuso el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

La respuesta del aspirante presidencial fue que sus contrincantes “estaban utilizando al empresario” para contrarrestar el avance de su movimiento.

López Obrador también agradeció el apoyo que miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expresaron ayer en un video.

Además, elogió la “confianza de los empresarios”, al subrayar que están actuando “de manera responsable” y que con su apoyo están “poniendo por delante el interés nacional”.

SE REUNIRÁ CON GOBERNADORES

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la noche de ayer sostuvo un encuentro con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Manuel Velasco Coello, y adelantó que la próxima semana se reunirá con el resto de los integrantes.

“(El gobernador de Chiapas) me propuso una reunión y acepté. Nos vamos a reunir con todos los gobernadores el jueves próximo. Ellos están organizándola, no sabemos el lugar, pero no será en horas de labores”, comentó ayer a las afueras del Salón D’Lux, donde se reunió con su equipo de Seguridad.

De igual manera, refirió que Velasco le llevó el desplegado que ayer publicó la Conago en el periódico “El Financiero”, en el que los gobernadores y el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, afirmaron que están dispuestos a sumar esfuerzos con el Gobierno Federal entrante, trabajando de manera ordenada, respetuosa, institucional y responsable.

Indicaron que la vida pública de México está por comenzar una nueva etapa que se regirá por la concordia y equidad social, en aras de promover la paz social, la unidad y el bienestar de todos los mexicanos.