Famosos votan por la democracia

EL UNIVERSAL.-

Hoy se llevarán a cabo las elecciones, en las que los mexicanos elegiremos a un nuevo presidente. Actores y cantantes se manifiestan a favor de que este 1 de julio sea un festejo democrático para México. Para eso, incitan a los ciudadanos a que salgan a votar.

Todos predican con el ejemplo y destaca el de algunos que, viviendo o trabajando en Estados Unidos, viajarán a México para ejercer su derecho al sufragio.

Angélica Vale, por ejemplo, vive en Miami desde hace tiempo, pero tiene clara su obligación como ciudadana mexicana: “Por supuesto que hay que ir a participar, por el que sea, infórmense por el que vayan a votar, pero háganlo. Creo que es importante hacernos oír”.

Alan Tacher está preparado para hacer el viaje: “Voy a venir a México a votar, tengo mi INE perfectamente bien, todo listo”. A Mauricio Martínez las elecciones lo tomaron en la ciudad de Nueva York, ciudad donde prepara un espectáculo unipersonal en teatro.

Tacher señala que nada debe distraernos de lo fundamental. “Haya o no haya Mundial, no es pretexto para que no salgamos a votar todos y exigir nuestro derecho como ciudadanos y que este país, que tiene tantos recursos, mejore cada vez más”.

El actor no tiene la residencia estadounidense por lo que no pudo participar en el proceso de voto de mexicanos desde el extranjero, pero asegura, está listo para acudir al consulado y llenar la boleta electoral.

Alejandra Barros, protagonista de la telenovela “Mañana será un día mejor”, destaca la importancia de hacerlo: “Yo creo que es una obligación y también una responsabilidad; todos tenemos que ir a votar, estemos de acuerdo o no”.

Susana Harp incluso hace una alegoría entre futbol y las votaciones, ahora que el Mundial de Rusia parece ocupar los espacios más importantes de la discusión en México. ”Cuando vemos un partido de la selección no nos queda de otra más que ver la pantalla, gritar, pero en la política no, todos tendríamos que estar haciendo algo por México”.

Mariana Treviño, Bruno Bichir, Margarita la Diosa de la Cumbia y Mario Bautista, entre otros, también hacen la invitación a participar en las elecciones.

Mauricio Martínez: El actor de 40 años desde hace dos trabaja en Estados Unidos y actualmente recorre aquel país con la obra “Onyourfeets”. Mauricio señala que votará desde EU.

“Ya estoy registrado, voy al Consulado Mexicano a votar. Es importante porque sigo siendo mexicano, no tengo residencia acá (EU), es nuestro derecho y obligación. Hay que votar, porque a veces la gente dice: ‘no importa mi voto’.

Angélica Vale: En 2011 Angélica se casó en la Ciudad de México con el ejecutivo de televisión Otto Padrón y tras el enlace la pareja se fue a radicar a Miami y más tarde a Los Ángeles.

Desde entonces, la actriz vive en Estados Unidos: “Por supuesto que hay que ir a votar, por el que sea, hay que informarse y luego ejercer tu derecho. Creo que es importante hacernos oír y que la democracia exista en este país”.

Margarita, La Diosa de la Cumbia: Nacida en Medellín, Colombia, Margarita votará por primera vez como ciudadana mexicana en estas elecciones, tras una década de vivir en este país.