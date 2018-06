Faltan señalamientos en calles del valle

Por: Francisco Minjares

Las fallas humanas, mecánicas y la falta de señalizaciones en los caminos del Valle del Yaqui se encuentran entre los principales factores generadores de accidentes de camiones de carga en esas arterias viales aseguró el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga del Valle del Yaqui, Regino Angulo Sánchez.

El dirigente dijo que ya no ha habido accidentes derivado del mal estado de las calles, como sucedía en otros años, pero sí a causa de la falta de la señalización.

“La falla humana, la falla mecánica y, en el valle, las deficiencias en la falta de señalamientos adecuados, son esos tres factores, tiempo atrás la mayor parte de los accidentes estaban por las condiciones de los caminos, pero ya no ha sido así”, indicó.

La falta de señalizaciones en el valle no ponen en riesgo solo a los transportistas de carga, prosiguió Angulo Sánchez, dijo también a todos los automovilistas que transitan por ahí.