Falta liderazgo político

Se requiere detonar una visión de mediano y largo plazo para el desarrollo: Robles Flores

Por: Fabián Pérez

Liderazgo político, voluntad de autoridades municipales y una visión compartida como sociedad es lo que ha faltado en Navojoa para que el Municipio logre el crecimiento social y económico, consideró Rafael Robles Flores.

El miembro del Consejo Económico y Social de Navojoa (Cesnav), destacó que no ha habido voluntad de la clase gobernante para implementar participación ciudadana de manera organizada

En función de que se logre esto, dijo, se podrán generar estrategias y acciones que permitan atraer y retener inversión en nuestro Municipio.

“Se sigue teniendo una visión de trienios y de corto plazo, lo que necesitamos es detonar una visión de mediano y largo plazo como lo han generado en otros municipios y Estados del país como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla o San Luis Potosí,” refirió.

Destacó que Navojoa no ha tenido buenos liderazgos políticos que tomen en cuenta realmente a los diversos talentos que hay en las instituciones para crear una visión de futuro a través de la planeación estratégica.

“Además es hora que no hemos tenido un presupuesto participativo en Navojoa, por eso se requiere de un buen liderazgo político para que se puedan bajar los recursos y se puedan concretar las obras que realmente los navojoenses necesitan,” aseguró.

PROYECTO

Rafael Flores comentó que los proyectos que deben ser un tema en la agenda municipal son: la modernización de los espacios deportivos como la Unidad Deportiva Francisco “Paquín” Estrada y los Centros de Usos Múltiples en las colonias y comunidades.

Destacó que se requiere además digitalizar los servicios que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía que permitan mejorar los tiempos de respuesta y la calidad.

También, dijo, se necesita partir desde el Implan para la planeación y ejecución de infraestructura, así como la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mejoramiento de las vialidades en la ciudad y en los entornos rurales.

Añadió que otro tema importante es mejorar la conexión entre el Oriente y el Poniente de la ciudad, mejorar la infraestructura y servicio en materia de agua potable y drenaje, tanto en la ciudad como en el área rural.

Dentro del Gobierno debe disminuirse el gasto corriente que permita aumentar el gasto en inversión con recursos municipales.

“Adicional a todo lo demás que no nos hace crecer como Municipio, le sumamos que no hay estrategias de promoción económica, sumando a los expertos y actores diversos, que estén impulsando la marca Navojoa en contextos nacionales e internacionales,” finalizó.