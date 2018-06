Fallece ex concursante de “La Academia”

Edu Del Prado, ex integrante de “La Academia Bicentenario”, edición del reality show efectuada en 2010, falleció a la edad de 40 años en su natal Valencia, España. Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

El cantante, nacido en Valencia en 1977, inició su carrera musical en 1997 con su primer disco Edu, que logró 25 mil discos vendidos gracias a sencillos como “Si disparas tú” y en 1998 interpretó dos canciones para Grease en español, junto a la cantante Rebecca, sencillo que logró Disco de oro.

Su segundo disco, “Mil y una”, grabado en Londres, salió a la venta en 1999.

Desde el 2000 participó en musicales como “La magia de Broadway”, “Notre Dame de París”, “Jekyll & Hyde”, “Peter Pan y Cats”.

Además de “La Academia”, participó en “La Voz Francia”.