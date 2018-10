Fallan en Etchojoa programas sociales

Por: Fabián Pérez

Ningún programa social, a nivel federal o estatal, ha podido disminuir o erradicar la pobreza en Etchojoa, pues lo único que podría mejorar las condiciones de vida de la gente son las fuentes de empleo, aseveró Ricardo Jocobi Moroyoqui.

El presidente de la Asociación Ganadera de Etchojoa¸ dijo que si hubiese la preocupación de los gobiernos de implementar mano de obra al interior del Municipio, los cambios se empezarían a notar.

“A veces los programas vienen muy bien encaminados. Lo que pasa es que en ocasiones se desvirtúan y no se da el cumplimiento debido; es decir, el apoyo no llega a quien realmente debe,” enfatizó.

Indicó que a veces los apoyos llegan a quien no lo necesita, lo cual se ve con mucha frecuencia en la agricultura, pues hay grandes empresarios que reciben subsidios y otros esquemas de financiamientos, sin realmente ocuparlos.

“Hay gentes que dicen: yo quiero ganado, pero en realidad nunca se han dedicado a esa labor. Por eso pienso que tienen que buscar los esquemas directos para que la gente tenga la real visión de lo que pretende hacer”, aseguró.

EMIGRAN

El líder ganadero expuso que a pesar que el Municipio cuenta con una maquiladora, esta no ha sido suficiente para acabar con la gran demanda de empleos que existe.

“Con la cuestión del salario mínimo, que se da a nivel nacional, es insuficiente que la gente viva con un sueldo de esta magnitud, por lo tanto la gente se siente desesperada y busca mejores opciones,” indicó.

Jocobi Moroyoqui asegura que otra de las crisis fuertes que están viviendo la gente en Etchojoa, es la migración, provocada por el poco trabajo en los campos agrícolas y los bajos salarios.

Indicó que con 120 pesos al día, una familia compuesta por cuatro personas ya ni siquiera tiene pensado vestirse.

ESPOSAS

Señala que igualmente las esposas han tenido que dejar los hogares para trabajar en el campo, ya que las necesidades se incrementan, sobre todo cuando se trata de la educación de sus hijos.

“Si bien es cierto que vivimos una evolución, que con nuestros padres no se vivió, ahorita la tecnología ha venido a encarecer la vida, porque aunque no tengamos para el frijol, sí queremos contar con un teléfono celular e internet,” compartió.

De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el Estado de Sonora y sus municipios, destaca la reducción en rezago educativo y aumento en el acceso a los servicios de salud.

La autoridad federal identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las carencias en donde se presentan retrasos respecto al promedio estatal, como la carencia por servicio de drenaje en la vivienda, hacinamiento de vivienda y falta de material de techos en la vivienda.

DATOS

-El 17% de la población enfrenta rezagos educativos en Etchojoa

-Acceso a los servicios de salud: 28.1%

-Acceso a la seguridad social: 59.7%

-Calidad y espacios de la vivienda: 39.9%

-Acceso a los servicios básicos en la vivienda: 62.4%

-Acceso a la alimentación: 51.1%

Según los indicadores demográficos y socioeconómicos en 2010 Coespo