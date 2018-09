Falla Salud a Agiabampo

Inunda la tarde una “nube” de moscos en las calles y por ello piden fumigaciones

Por: Roberto Aguilar

En múltiples ocasiones han externado su situación en la comunidad de Agiabampo, donde hay una gran cantidad de moscos y nulas acciones de fumigación por parte de la Jurisdicción Sanitaria.

La comunidad perteneciente a Huatabampo, refiere que necesitan con urgencia abatización y fumigación a la zona, ya que por las tardes se congrega una gran cantidad de moscos que atacan a la población, por lo que se complica salir a la calle durante esas horas.

Hace un mes hicieron esta denuncia ciudadana y hasta el momento no han recibido la atención de la Jurisdicción Sanitaria, por lo que hacen el llamado directo a su director, Joaquín Ricardo Flores Pérez.

“Mi hija llora por las noches por que los moscos no nos dejan estar. Ya no sabemos qué hacer, en ocasiones tenemos que prender fogatas para que el humo los ahuyente”, dijo Remedios Buitimea.

La vecina señala que nunca antes se les había abandonado de tal forma como lo han hecho últimamente.

Con este panorama solicitan el apoyo de las autoridades para que se les atienda a la brevedad.