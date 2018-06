Falla recolección de basura

Por: David Vázquez

De nueva cuenta el tema de la basura en Las Haciendas y fraccionamientos aledaños es un dolor de cabeza para los vecinos. Primero porque se acumulan las bolsas y no se pueden dejar en las banquetas porque los perros hacen de las suyas. Y segundo porque con estas temperaturas se descomponen más rápido algunos desechos y los olores están a la orden del día.

Es por eso que los vecinos piden que el camión pase más seguido. “Según esto el camión pasa lunes, miércoles y viernes, pero nosotros lo vemos unas dos veces por semana”, dijo Miriam Ruiz.

Asimismo la afectada dijo que en ocasiones el camión pasa tan rápido que cuando quieren sacar la basura, el camión ya va en la esquina.

“Muchos de los vecinos no sacamos las bolsas para que los perros no las rompan, pero cuando vemos el camión, corremos al patio por la basura pero para cuando regresamos, el camión ya se fue”, explicó Guadalupe Campos.