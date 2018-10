Falla pitcheo de Mayos: Tomateros pega primero

Por: Javier Vázquez

Los Mayos de Navojoa se cansaron de dejar hombres en las almohadillas y cayeron en el primer encuentro de la serie al son de 10 carreras por 7, ante los actuales campeones Tomateros de Culiacán.

Ante una buena entrada en el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, el pitcheo quedó a deber y Aldo Montes lanzador sinaloense logró llevarse el triunfo de visita, mientras que Enrique Oquendo con la derrota por la tribu.

En la misma primera entrada la tribu empezó a incomodar a los campeones Tomateros de Culiacán cuando Alonso Harris llegó a la inicial con base por bolas y así poniéndose al frente al llegar Harris al plato con un sencillo que no pudo controlar el short stop y ante la desesperación de querer hacer el doble play, la pelota se le fue del guante y se fue hasta el jardín derecho, para que Harris metieran la carrera de la quiniela.

Pero el gusto no les duró mucho cuando Tomateros puso a dos hombres en las almohadillas e Ismael Salas conectó un batazo por el jardín izquierdo para irse al frente 3 carreras por 1.

Los monarcas no se quedaron con los brazos cruzados y de nueva cuenta volvieron a sonar las campanas en la parte alta del cuarto episodio, para hacer un rally de siete carreras e iniciar la rebeldía, Ronnier Muestelier logró un cuadrangular, seguido de Henry Ramos y Antonio Lamas al pisar el pentágono.