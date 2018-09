Expone Muciño título mundial

La “Ametralladora” hace su primera defensa del título mundial Mosca de la OMB, ante María Salinas

REFORMA.-

La regia Arely Muciño y María Salinas libraron la báscula este viernes y se declararon listas para sostener una guerra hoy sábado en la Arena José Sulaimán.

En el Casino Miravalle, ambas pugilistas cumplieron con el requisito fundamental de la pelea y la “Ametralladora” hace su primera defensa del título mundial Mosca de la OMB, ante la saltillense.

Ambas registraron 111 libras en la báscula y en el cara a cara se mostraron retadoras en la previa de un combate con la regia como favorita.

A partir de las 18:00 horas, la Arena José Sulaimán recibe la función estelar a nivel nacional de la empresa Zanfer, en donde la “Ametralladora” se mide a “La Polvorita” a 10 rounds por el título mundial Mosca de la OMB.

Muciño, con récord de 26-3-2, 10 Ko’s, y Salinas, 19-6-3, 7 Ko’s, pronosticaron una guerra sobre el cuadrilátero, con la regia respaldada por su público y la coahuilense apoyada por su familia.

“Estoy emocionada, sé que va a ser una guerra y estoy preparada para lo que venga; Monterrey siempre me ha respaldado, hace cuatro años fue mi última pelea aquí contra Shindo Go y estuvo a reventar la arena y espero sea lo mismo porque va a ser un espectáculo para la gente”, expresó la “Ametralladora”, única mexicana con cuatro campeonatos mundiales de los organismos más prestigiados del boxeo.

“Como ella es la campeona, me imagino que se va a cuidar demasiado y yo de principio a fin daré una guerra, vengo motivada porque ahí estará mi familia, que es la primera vez que me verán disputando un título mundial y qué mejor que darles una satisfacción de llevarnos ese campeonato. Es una oportunidad que no desaprovecharé”, dijo “La Polvorita”.

La cartelera presenta en la semiestelar al regio Daniel “Cejitas” Valladares contra el michoacano Alejandro Villaseñor.