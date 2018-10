Exigen más tiempo en semáforos peatonales

Fabiola Navarro

15 segundos no parecen ser suficientes para que crucen la calle peatones que transitan por la No Reelección y la 5 de febrero, no obstante, esto marca el semáforo peatonal antes de cambiar de nuevo y dar el paso a los automovilistas.

Los peatones deben caminar apresurados, mientras que los adultos mayores, discapacitados o embarazadas, se toman más tiempo y paran el tráfico, corriendo el riesgo de caer por las prisas o ser atropellados.

“Deberían darnos más tiempo, son muy pocos 15 segundos; eso dura en la No Reelección y 5 de Febrero, la Galeana y la 5 también, aunque es una calle más estrecha, pero sigue siendo poco tiempo”, lamentó una transeúnte.

Por su parte, un vendedor ambulante de la calle No Reelección y Sinaloa, señaló que le ha tocado ver caer a jóvenes y adultos mayores, porque no alcanzan a cruzar la calle en ese lapso.

Peatones entrevistados comentaron que hay semáforos peatonales que en ocasiones no funcionan, como el de la No Reelección y 5 de febrero, junto al Mercajeme, así como el de la calle Galeana.

“Además, hay botones que se supone son para cambiar la luz del semáforo y darle preferencia al peatón y ninguno de los que están instalados sobre la Miguel Alemán funciona”, explicó un ciudadano.