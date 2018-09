Exigen freno a robacobre

Vecinos de diferentes colonias de Navojoa demandan a las autoridades resultados, pues sus casas amanecen inundadas

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Vecinos de las colonias Obrera, Rastro y Solidaridad, en Etchojoa, ya no saben qué hacer con los robacobre, que los tienen asolados desde hace semanas.

Y es que aunque no ha llovido, sus techos y patios amanecen inundados por el agua que cae de los tinacos cuando les roban la tubería.

A José Yocupicio le hurtaron dos veces la tubería de cobre, hasta que decidió usar de PVC.

“Dos veces se llevaron la tubería y nos dábamos cuenta por el reguero de agua que se hacía. Todo está bien caro para andar gastando por algo que ya tienes en casa. No se vale”, explicó.

Los habitantes ya interpusieron una denuncia ante las autoridades y esperan resultados.

“Exigimos que haya regulación en los negocios de compra de fierro viejo, porque ahí es donde lo llevan a vender”, refirió Ramón Araiza.

Aseguró que, a la fecha, un promedio de 20 casas resultaron afectadas por el robo de tubería.

“Ya se pasaron. A casi todos los vecinos de la calle Centenario nos robaron toda la tubería. ¿Qué se piensan? No es posible esto”, indicó.

Según los residentes, ahora, cuando hurtan los tubos, los ladrones le cierran a la llave de paso, a fin de que el afectado no se dé cuenta de lo que está pasando hasta que se acaba el agua de los tinacos.

Ante este constante hecho, se han visto obligados a tomar diversas medidas de seguridad.