Exige Cortés cancelar invitación a Maduro

Marko Cortés, candidato a la dirigencia nacional del PAN, exigió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cancelar la invitación al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para que asista a su toma de posesión.

“Le exigimos al próximo presidente que cancele la invitación hecha a Maduro porque en México no es bienvenido alguien que ha violado derechos humanos y reprimido las protestas sociales”, dijo el panista.

De gira por Querétaro, el aspirante acusó al presidente de Venezuela de violar los derechos humanos, de no garantizar las libertades y de tener presos políticos.

“Quienes sí son bienvenidos a México son los venezolanos, que están buscando cómo salir de su país, que están buscando qué país les da asilo político, en qué país se les recibe; muestra de ello es que México se ha visto solidario en otros momentos y no debería ser la excepción”, expresó.

Cortés explicó que la preocupación del PAN se deriva del último informe de la Comisión Derechos Humanos de la ONU, en el que se reveló que en Venezuela hay violaciones reiteradas a los derechos humanos, presos políticos y uso de la violencia para controlar las manifestaciones sociales.