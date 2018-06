Exhibe Dinamarca al Tri

EL UNIVERSAL.-

Qué semanita le espera al equipo mexicano. Con líos internos, con jugadores enojados y con derrota a cuestas.

Se perdió, 2-0 ante Dinamarca, y aunque los marcadores en amistosos no quieren decir que el futuro será terrible, sí pesa en el ánimo de un equipo golpeado en muchos sentidos y que tenía en la cancha de juego la oportunidad de sacar la frustración.

Ahora sí, que el señor Imanol Ibarrondo se ponga a trabajar. Primero en tratar de unir al grupo, después a levantar la confianza de los elegidos. Y enseguida deberá de entrar Juan Carlos Osorio.

El colombiano deberá hacer que funcione lo que tanto pregona. No fue superado de principio a fin por Dinamarca, no… pero sigue adoleciendo de lo que tanto había presumido, había superado: Contundencia y débil marca en las laterales.

Los daneses no son la gran cosa. Aprovecharon su localía para empujar al equipo mexicano atrás, pero al final los errores individuales le dieron la victoria. Jesús Gallardo falló en dos ocasiones, las únicas que falló en el juego, y ahí todo se derrumbó.

No hubo poder de reacción. No hubo unión. No hubo respuesta.

Se acabaron los ensayos. En exactamente en siete días Alemania será el rival, una Alemania que no será Dinamarca, por lo que México debe dejar de ser lo que mostró hasta ahora.

Vaya semanita…

LOCALÍA

Ser visita cuesta. No es lo mismo jugar un “molero” en Estados Unidos que como visitante en Europa. Duro inicio para el equipo mexicano: No recupera la pelota y espera muy atrás, lo suficiente para que Dinamarca genere y abra espacios.

Héctor Moreno se equivoca y Salcedo le recompone la jugada en la cara de Memo Ochoa. No hay mejora. Moreno vuelve a fallar, Hugo Ayala salva a medias, Ochoa debe de intervenir parado sobre su línea de gol.

Se busca una solución, alguien que ponga orden. Con todo y lo vivido en la semana, ese alguien es Héctor Herrera.

Colocado en la contención no se ve cómodo, pero eso no le impide hacerla de líder. Pide que los atacantes bajen a ayudar. Le pide calma a Moreno cuando Juan Carlos Osorio lo reconviene por las dos pérdidas de pelota y le pide a Memo Ochoa que salga con él, que le dé el balón.

México pasa el vendaval, por ahí de los 15 minutos, y se pone a y trabajar. Herrera reparte el balón, todo el juego se carga a la izquierda, el sector de Jesús Manuel Corona, lo que deja descubierto el derecho. Por ahí, la primera vez, entra Giovani Dos Santos, pero no le llega bien el pase; por ahí, la segunda ocasión, entra Carlos Salcedo, pero su centro no es bueno.