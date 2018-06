Hace no mucho, Thalía anunció que estaría de regreso con un nuevo material, esta noticia no decepcionó a los fans de la cantante, pues el viernes pasado se estrenó el video del primer sencillo de su nuevo material discográfico. “No me acuerdo”, en colaboración con la dominicana Natti Natasha, es la apuesta de Thalía a la música urbana.

El álbum completo podría lanzarse a finales de este verano, mientras tanto, ya podemos disfrutar de un adelanto.