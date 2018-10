Evidencian a sindicatos

REFORMA.-

La simulación sobre la vida sindical al interior de las empresas que operan en México ha salido a flote.

Lo anterior se derivó de la inclusión de un capítulo laboral en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Bajo la figura de contrato de protección operan los llamados sindicatos blancos, que son aquellos que supuestamente se encuentran inscritos, pero no representan a los trabajadores ni presentan actividad.

También propician que asociaciones que se dicen sindicatos hallen una forma de negocio a través de la extorsión, como ocurre en la construcción, donde amenazan con huelgas si se niega una contribución.

“Se está rompiendo el paradigma y la opinión casi generalizada de que cómo estábamos, estábamos muy bien. Que la paz social se garantiza con el tipo de sindicalismo que tenemos, por un lado un sindicalismo tradicional cada vez más débil, lo que se llamaba sindicalismo corporativo, que cada vez agrupa a menos gente, y otro sindicalismo de papel que tiene muchos contratos colectivos de trabajo y no tiene trabajadores, que son los de protección”, describió Pablo Franco.

El secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Dijo que se calcula que más del 90 por ciento de los contratos en el País son de protección.

Advirtió que no se tiene certeza de cuántos de ellos existen ya que se encuentran dispersos en las Juntas Locales de Conciliación.

Además que el sindicato de protección es un modelo de negocio controlado cada vez más por abogados patronales.

Según el capítulo laboral del T-MEC, hay disposiciones específicas para México como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato que elijan.

También establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los mismos, entre otros.

Abogados advierten que el capítulo laboral del T-MEC reproduce el contenido incluido en el TPP, el cual es acorde con los cambios constitucionales hechos en México, pero aún falta cambiar la legislación secundaria.

Ricardo Martínez, abogado laboral, consideró necesario que las empresas mexicanas lleven a cabo un análisis de su estrategia sindical, sobre todo aquellas que cuentan con un contrato colectivo de trabajo “no activo” o de protección.