Estrangula a BJ falta de empleos

Además de la crisis económica, falta un presupuesto adecuado, afirma alcaldesa

Por: Luis Robles

Ante la crisis económica y un bajo presupues­to de Benito Juárez, la alcaldesa Flora Lina Mungarro Garibay afirmó que el Municipio se encuentra “estran­gulado” ante la falta de fuentes de empleo, por lo que buscan pro­yectos que detonen la economía.

“Vemos difícil la situación de este año, dependeremos mucho de que el Gobierno del Estado asuma responsabilidades, nos quedamos muy cortos con lo poco que tene­mos y con lo poco que se ingresa a tesorería, y ahora con estas he­ladas en los campos agrícolas, se estancará un poco la economía”, aseguró Mungarro Garibay.

Consideró como preocupante la situación por la que pasan los productores agrícolas de Benito Juárez, donde la ola invernal pro­vocó que se perdiera gran parte de los cultivos y paralizara el trabajo de los jornaleros, quienes buscan el sustento de sus familias.

“Si se detiene la actividad en los campos, la desocupación en los jornaleros podría generar actos de delincuencia, donde la Comisaría de Seguridad Pública no está en óptimas condiciones, solamente contamos con 45 po­licías con muy bajo salario, las unidades están en mal estado y no hay mucho presupuesto para combustible, lo que les dificul­ta realizar rondines, y no hay la manera de incrementar el presu­puesto municipal, tenemos que depender del Fondo de Aporta­ciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun)”, puntualizó.

LOS PROYECTOS

Indicó que este año se conti­nuará con los p rogramas de pavi­mentación, además de la planta tratadora de aguas residuales y una planta potabilizadora. Deta­lló que para detonar el turismo en la región, se contempla la cons­trucción de un malecón gastronó­mico para los campos pesqueros, mismos que ayudarán a generar empleos en la región.

“Hay programas innovado­res como la instalación de pla­cas solares que nos permitirán disminuir la energía eléctrica de los pozos que abastecen de agua, son gastos muy fuertes que nos están afectando, por lo que estamos buscando opcio­nes”, precisó.

Señaló que en el ejercicio 2019, con el poco recurso disponible tratarán de generar mayores pro­yectos, aplicando cada peso con responsabilidad y honestidad.