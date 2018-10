Este cocodrilo tuvo su cola de vuelta gracias a impresora 3D

Expertos diseñaron una cola para que el cocodrilo pueda retomar su vida normal luego de ocho años de haber sido mutilado. http://www.milenio.com/virales/fauna/cocodrilo-cola-vuelta-gracias-impresora-3d

Para muchos, los cocodrilos son animales exóticos capaces de curar enfermedades, lo que los convierte en presas de los traficantes que los venden a cambio de altas sumas de dinero. Pero muchas veces, sólo los lastiman y los dejan a su suerte, como Mr. Stubbs, un cocodrilo al que le fue amputada su cola. De acuerdo con National Geographic, este cocodrilo fue encontrado hace ocho años en la parte trasera de una camioneta junto con otros animales exóticos. Sin embargo, Mr. Stubbs no tenía cola, una parte fundamental para la supervivencia de su raza.

Mr. Stubbs fue trasladado a la Sociedad Herpetológica de Phoenix, donde investigadores buscaron una solución a su problema, pues temían que el cocodrilo se ahogara en caso de quedarse volteado en el agua, ya que al no tener cola no podría corregir su rumbo.

En un inicio, construyeron una cola hecha de yeso moldeada a imagen de la de otro cocodrilo de tamaño similar, pero no funcionó. La prótesis no se movía de forma natural y afectaba la flotabilidad de Stubbs. No fue sino hasta años después con la llegada de la tecnología de impresión 3D que el equipo consiguió crear una prótesis adecuada para el animal. Para hacerla, el profesor de anatomía de la Universidad de Midwestern, Justin Georgi y uno de sus alumnos, se unieron al equipo para diseñar la prótesis. El equipo utilizó un escáner 3D Artec (utilizado en Hollywood para la captura de movimiento), con el que midieron al cocodrilo de manera precisa para crear una cola que se adaptara naturalmente. Al final, Mr. Stubbs parece estar acostumbrándose a su nueva cola. Según el profesor, el cocodrilo la utilizó naturalmente para golpear a un voluntario que estaba en las mismas instalaciones que él. Sin embargo, también admitió que pasará un tiempo para que se acomodé completamente a la prótesis ya que lleva mucho tiempo sin esa parte de su cuerpo.