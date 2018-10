Están por operar dos UMF del IMSS

Aunque una de ellas ya brinda atención a los habitantes, se espera que amplié su cartera de servicios

Por: Michel Inzunza

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, solicitó a la delegación de Sonora continuar la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66, informó Miguel Ángel Jiménez Llamas.

El delegado del Instituto en el Estado mencionó que ya se llevó a cabo la licitación de la obra, por lo que se espera que en 15 días se otorgue el fallo y de inmediato se reanuden los trabajos.

La nueva clínica, que se ubicará en Paseo Miravalle y calle 400, presenta un adelanto del 37 por ciento, brindará servicio a 62 mil derechohabientes y contará con 10 consultorios y siete módulos de PrevenIMSS.

Además, se concretó la donación de un terreno municipal para la construcción de la Unidad de Medicina Familiar No. 67, la cual se construirá al sur poniente de la ciudad, dijo.

Aunque está contemplada la inversión para su creación, todavía no se tiene fecha de inicio.