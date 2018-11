Estafan a Comuna con vales clonados

Al menos 1.5 millones de pesos fueron cobrados mediante este sistema, denuncian

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Alrededor de 1.5 mi­llones de pesos en vales de gasolina se clonaron en el Ayun­tamiento de Navojoa.

Según información extraofi­cial, se mencionó que existe un responsable, que se encuentra ba­jo pesquisa. El secretario de Segu­ridad Pública, Gerardo Villalobos Hernández, informó que hasta el momento están en proceso de investigación.

“No, no hay nada de eso. Apenas estamos investigando y espero no se entorpezca la inves­tigación por rumores”, expuso en torno a la persona detenida. In­dicó que por el momento no hay denuncia por parte de la Comu­na ante la Agencia del Ministerio Público y que todo es una simple especulación.

Agregó que hasta que sea comprobada la situación se habrá de dar una versión oficial de la situación. Contraloría Municipal es el órgano del Ayuntamiento que investigará esta situación; sin embargo, su titular, José Rafael García Gómez, no brindó declara­ción alguna respecto al tema.

Trascendió que los vales clo­nados tenían sello de la Comuna y fueron cobrados a nombre de diferentes dependencias, cada uno por la cantidad de 40 litros de gasolina.