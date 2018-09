Está a la alza robo de ganado

Rancheros de la zona aledaña a la Presa Álvaro Obregón, de los más afectados por el abigeato

Por: Luz del Carmen Paredes

Aunque cada vez hay más ganaderos que denuncian el robo de animales, no es una práctica común, pero el delito va en aumento.

Rancheros de la zona aledaña a la Presa Alvaro Obregón (“Oviáchic”) señalaron que, aunque hay más vigilancia policiaca, el abigeato contiúa.

“Son muchos los que ni siquiera denuncian ante la Policía Estatal Investigadora (PEI), por lo que las estadísticas no son reales”, afirmaron.

El hurto de ganado impacta directamente la economía del productor pecuario. “Demandamos más vigilancia por los elementos de la PEI, ya que los ladrones actúan con total impunidad, cargan sus vehículos con los animales y no pagan por el delito”.

Y no les importa si el ganado está herrado o no: “Cargan con todo.

El abigeato sigue imparable en la zona serrana del Municipio de Cajeme”, coincidieron.

Definitivamente se requiere más vigilancia para frenar este flagelo, así como trabajo de investigación para detener a los responsables y acabar con él que, junto con la sequía, impactan drásticamente la economía de los ganaderos del sector, comentaron.