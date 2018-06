Esperan 27 años y siguen inundaciones

Vecinos de Villa California dicen que hay 70 mdp autorizados para ampliar el sifón

Por: Fabiola Navarro

Han transcurrido 27 años desde que los vecinos de la colonia Villa California comenzaron con las gestiones ante las autoridades para evitar inundaciones en sus domicilios durante la temporada de lluvias.

En ese tiempo, las administraciones, municipales, estatales y federales, no han dado solución definitiva al problema, pues el agua que se acumula en el bordo provoca, no sólo las inundaciones en la colonia, sino también las que se registran en el área del Seguro Social, sobre la Guerrero, París y el mismo Parque Infantil Ostimuri.

Antonio Reyes, representante del comité de colonos de Villa California, señaló que permanecen a la espera de recursos por el orden de los 70 millones de pesos para la ampliación del sifón.

Desde el año pasado el Municipio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Distrito de Riego gestionaron los recursos que permitirán ampliar tres veces más el sifón (tubo) para que pase el agua suficiente y no se desborde; sin embargo, no han logrado aterrizar el dinero y ahora permanece detenido por el proceso electoral.

“Hace tres años, siendo entonces diputado federal el actual alcalde Faustino Félix, nos ayudó en gestionar trabajos de mantenimiento y limpieza con recursos de 25 millones de pesos. Ahora, lo que sigue es el sifón y hay otro proyecto para encementar todo el Bordo Prieto, desde las Granjas MICA, hasta el Seminario. Con eso se evitarían las inundaciones en el área del Seguro Social, porque esta misma agua va a dar allá; es decir, si a nosotros nos resuelven el problema del sifón aquí se acabarán las inundaciones, pero las familias de aquel sector seguirán viéndose afectadas”.

Indicó que se necesitan mil millones de pesos, y les dicen que es un monto muy elevado, pero que no lo es en realidad si se toman en cuenta los beneficios y los problemas que se evitarán con las inundaciones, dijo. “Hacen obras millonarias como el Nuevo Estadio de Beisbol, que sí usan, pero una vez al año”, expuso.

Señaló que debido a la limpieza y el mantenimiento de las autoridades municipales, el agua del Bordo Prieto fluye sin inundaciones; sin embargo, los residentes deben ser “centinelas” para que no se presenten problemas. “Lamentablemente muchas personas arrojan basura, más la maleza que hay”.