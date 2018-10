Espera una nueva oportunidad José “Pitayito” Vega

Joel Luna

El peleador oriundo de Ciudad obregón, José “Pitayito” Vega espera tener un regreso triunfal a los cuadriláteros. El púgil cajemense sigue preparándose como si tuviera fecha para subir a los encordados.

Para José Vega la oportunidad puede llegar uno de estos días. “Mucha gente cree que mi derrota anterior fue una catástrofe, pero yo lo veo como un gran reto y una oportunidad de poder demostrar que las cosas mejoraron”, mencionó.

“Mi caída contra Eduardo Núñez si bien fue muy dramática, el episodio ya fue superado, son cosas que pasan en el boxeo, lamentablemente perdí de esa manera y ahora no me queda más que demostrar mi calidad arriba del cuadrilátero”, añadió.

José Vega tiene un cariño muy fuerte su comunidad de origen, de donde es su familia, por eso cada que sube al cuadrilátero lo hace anunciado como José “Pitayito” Vega el de Cuba, Sonora.

El Pitayito, comentó que no va regalar su trabajo, hay promotores que creen que porque perdió ya su calidad bajo.

“Me ha costado hacerme de mi prestigio, todavía no tengo peso a nivel internacional, pero mi trabajo me llevara a eso y más. Espero tener un regreso con un rival de calidad, para demostrar mi avance y que la derrota pasada quede en el olvido”, concluyó.