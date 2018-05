Escuela en vacaciones debe ser vigilada

Pedirá SEC apoyo a padres de familia para evitar robos en planteles

Por: Mónica Miranda

La Secretaría de Educación y Cultura en Sonora hará la petición a los padres de familia, para que como cada año en periodo vacacional, asuman el compromiso de mantenerse vigilantes en las escuelas a fin de evitar robos.

Víctor Guerrero González, encargado de despacho de la SEC dijo que a partir del inicio de vacaciones en junio se acordará con vecinos y familias de la zona escolar que reporten cualquier acto sospechoso al interior de la escuela y que no corresponda a las actividades educativas.

“Es un compromiso de toda la sociedad, no son directamente del Gobierno, nosotros sólo las administramos, son un patrimonio de la sociedad y por lo tanto la convocatoria es para que todos estemos atentos a que no sólo en vacaciones nos ayuden a revisar, y cuando vean algo raro denunciarlo al 911”, pidió.

El funcionario detalló que el año pasado hubo que invertir casi 100 millones de pesos en reponer daños y equipamiento robado del interior de las escuelas durante las vacaciones.

“Tenemos una estrecha colaboración y muchísimo apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de las corporaciones de todos los municipios, es responsabilidad de todos estar atentos de lo que suceda, ojalá que los padres de familia nos ayuden denunciando”, recalcó.