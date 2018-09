Es frágil la ciudad ante la naturaleza

Evidencian tormentas la carencia de buena infraestructura urbana

Oviel Sosa

Después de las lluvias, la gente se disponía acudir a su destino, pero en el trayecto se topaban con un escenario adverso, producto de las lluvias que dejó la depresión tropical 19 E. Calles inundadas y destrozada la carpeta asfáltica, desnudando lo endeble y frágil de las vialidades, carentes de un eficiente drenaje pluvial.

Los ciudadanos que radican al oriente de la ciudad vivieron un “viacrucis” para acceder al centro o poniente porque los pasos a desnivel quedaron debajo el agua, principalmente el que está ubicado en la calle Sufragio Efectivo y Rodolfo Elías Calles.

“Es un desastre. Duré dos horas para salir de la colonia”, expresó Martín González, habitante de la colonia Benito Juárez.

La calle Norte, a la altura de la colonia Nuevo Cajeme, fue el único acceso que se encontraba habilitado para desfogar el tráfico vehicular proveniente del oriente de la ciudad.

El paso a desnivel de la calle No Reelección y Sufragio, permaneció cerrado hasta ayer a las 11:50 horas, en el cual una unidad de la Policía Municipal se posicionó del lado poniente y varios agentes desde temprana hora de la mañana de ayer se encargaron en desviar el tráfico. Pero muchos automovilistas que provenían del oriente hicieron caso omiso y provocaron que varios vehículos sufrieran los estragos del agua acumulada.

“Vi que estaban pasando varios carros y me aventé, pero se me apagó el carro y ya no pude seguir”, expresó un empleado del Itson que no llegó a su trabajo porque se quedó tirado.

En la calle Jalisco, casi esquina con Rodolfo Elías Calles, un carro perteneciente a una compañía de jugos y un automóvil particular fueron atrapados por la lluvia que dejó tal acceso intransitable.

La calle 200 presentó encharcamientos considerables, por lo que la gente tuvo que circular con precaución para evitar ser víctimas del mal estado de las calles.

El puente de la calle 300 permaneció cerrado hasta las 10:30 de la mañana porque el Parque Industrial quedó inundado y el tráfico pesado se hizo denso en la carretera Internacional, a la salida sur, donde se observaron inmensas filas de tráileres principalmente.