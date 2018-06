Es bueno Daniel para las matemáticas

Pone en alto el nombre del Cobach III, en concurso de Física, en la Unison

Por: Fabiola Navarro

Daniel Edmundo Arce Molina, alumno del cuarto semestre del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel III ubicado en Villa Bonita, enorgulleció a sus profesores y compañeros al participar dentro del concurso de física “Antonio Jáuregui” , organizado por la Universidad de Sonora (Unison) campus Hermosillo.

Para Daniel la competencia fue todo un reto ya que el nivel era elevado en relación a otros concursos académicos en los que había participado; sin embargo “sacó la casta” y su gusto por la física lo llevó a estar dentro de los primeros lugares en la etapa regional.

“A mí siempre me ha gustado la ciencias lógicas como la matemática o la física siempre me ha gustado, desde pequeño he trabajado esta habilidad, le entiendo muy bien a los números por decir así, por eso se me facilita participar en este tipo de competencias”, mencionó el joven.

Daniel contempla la posibilidad de participar el siguiente año en la misma competencia y quizá lograr pasar del pre selectivo a la etapa final.

A un año para culminar su educación media superior, tiene bien definido qué carrera estudiar: Ingeniería en software, porque se basa en la física y la matemática.

“Yo les quiero decir a mis compañeros que hay que tratar de sacar siempre lo mejor de sí mismo, tratar de participar en competencias no solo de ciencias lógicas o básicas, sino de otro tipo, esto es motivacional”, concluyó.