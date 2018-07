Eric del Castillo incursiona en lo musical

REFORMA.-

El actor Eric del Castillo incursionó en los videos musicales al aceptar ser parte de la trama audiovisual que ilustra el tema “Si extrañas al viejo”, del grupo norteño Carnales de Nuevo León, a dueto con el cantante Leandro Ríos, en Casa Alta Escuela Domecq en Texcoco, Estado de México.

El actor de cintas como “Los de abajo” y “Perro callejero” reconoció que es la primera vez que participa en un video clip y “nunca me imaginé estar en este formato, porque son disciplinas distantes, pero acepté porque me sacaron de la ciudad, soy de campo, me crié entre nopales y tunas, gracias a mi madre que fue maestra rural”.

Eric del Castillo agradeció al grupo Carnales de Nuevo León y a Leandro Ríos por regresarlo a las vestimentas rancheras.

“Con sólo estar en el campo me siento tranquilo y emocionado de ser parte de esta historia llena de valores y reflexiones”.

Cuestionado sobre su hija Kate del Castillo, el actor de la película “Arriba las manos texano” respondió: “ella está feliz grabando la nueva trama de ‘La Reina del Sur’ en Colombia y terminando la serie de ‘La ingobernable’; anda un poco dolida porque se lastimó un brazo, pero feliz”.

Adelantó que ya se acerca el tiempo en que ella pueda regresar a México. “Quiero pasar con ella a mi lado las fiestas de Navidad de este año, ojalá y así sea porque ya es justo que vuelva”.

Don Eric del Castillo indicó que hace un mes estuvo con Kate en Colombia antes de que se fuera a Rusia a trabajar.

“Ella es mexicana y vive en Estados Unidos, porque ya no encontraba lo que necesitaba para crecer de manera profesional”. A su vez, Leandro Ríos afirmó que estar cerca del veterano actor es un sueño cumplido.

“Lo conocimos por sus películas, sus telenovelas y sus obras de teatro, y uno siempre desea algún día estar cerca de una gran estrella y hoy la tenemos en este vídeo de nuestros amigos Los Carnales de Nuevo León, donde se habla del amor a un buen padre”, finalizó.