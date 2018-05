Equilibrio financiero que nunca llega

Usuarios se quejan de un mal servicio, y los concesionarios de las irregularidades en el día a día, incluyendo la baja tarifa

Por: Oviel Sosa

Diariamente, en Ciudad Obregón 120 mil personas se desplazan a su trabajo, hogar u otros destinos a través del transporte urbano.

Un 30% de esos viajeros son estudiantes, según revela un trabajo de campo que se hizo con encargados de unidades de diferentes líneas.

Son 190 camiones los que se desplazan de lunes a viernes, días en que se registra la mayor demanda, mientras que los sábados circulan 150 y el domingo 100.

Para los usuarios, las principales demandas hacia el transporte urbano en Obregón, tras realizar un sondeo, son el largo tiempo de espera entre un camión y otro, sobre todo bajo los rayos del sol en épocas como la actual.

De igual manera, que los camiones no cuentan con aire acondicionado y la mayoría de las unidades se desplazan en mal estado y se convierten en una amenaza para los ciudadanos.

“A mediodía hace mucho calor y la mayoría de los camiones no traen aire, por lo que uno tiene que soportar el calorón”, expresó la señora Irene Zazueta, usuaria de la Línea 4.

De acuerdo al delegado del Transporte en Cajeme, Francisco Cano Delgado, el 40% de los camiones no trae el equipo de aire acondicionado, mientras que un 20% tiene el sistema, pero no funciona.

Eso significa, expuso, que un 60% de las unidades viajan sin contar con el servicio de aire acondicionado, algo que está fuera de la ley.

Según el funcionario, para regularizar dicha situación se aplican amonestaciones y si la falta sigue se prosigue con una multa que asciende a 100 salarios mínimos.

Algunos concesionarios expusieron que la sanción no se efectúa al 100% porque los dueños de las unidades llegan a acuerdos para continuar operando.

LOS GASTOS

“Un camión gasta alrededor de 100 litros de diesel por día, ya con aire acondicionado puede llegar a gastar entre 130 a 140 litros por día, por lo que es incosteable el aire con la tarifa que pusieron de 8 pesos sin aire y 9 con aire”, señaló un concesionario.

El precio del diesel esta en 18 pesos con 89 centavos, por lo que a un camión sin aire se le destinan por día mil 889 pesos en concepto de diesel mientras que con aire se le invierten 2 mil 644 pesos.

La línea 10, 9, 14 y 3 cuentan con el mayor número de camiones que ofrecen el servicio con aire acondicionado.

SON 15 LÍNEAS

En Obregón circulan 15 líneas, las cuales están distribuidas en cuatro empresas que son las que manejan los hilos del transporte urbano.

Tramo es la empresa más grande, la cual tiene a su mando las líneas 1, 6 norte, 7, 10, 11, 12 norte, 13 Portón y 14 Areneras; Gasmar abarca las líneas 3, 8, 12 sur, mientras que Tusec tiene a su mando las líneas 5, 6 sur y 15 y Ticsa está encargada de la Línea 9.

Las líneas 2 y 4 las opera un grupo de concesionarios.

Las líneas de mayor demanda son la 1 y 10, cada una trabaja con 20 unidades.

Son 406 concesiones las que rigen el transporte urbano en Obregón, donde existen dos concesiones por cada unidad, pero hay quienes tienen más de tres, que es lo que marca la ley, porque agregan prestanombres para explotar en mayor volumen el mercado del transporte urbano y por ello existe desigualdad de ganancias entre concesionarios.

“La tarifa nos afecta, porque uno no puede poner el precio de su producto, porque los insumos de nosotros son derivados del petróleo, refacciones, diesel, y cada mes va en aumento y la tarifa no sube”, manifestaron varios concesionarios.

Apenas salen en base a los gastos que tienen que cubrir en lo operativo, que representa el mantenimiento del camión y el sueldo de los choferes, quienes llegan a ganar 2 mil 100 pesos a la semana, dependiendo la empresa.

La primera empresa que se creó fue Sitosa, la cual surgió en diciembre de 2005 y dio paso al Programa Suba que implementó Eduardo Bours Castelo, quien en aquel entonces fungía como gobernador del Estado de Sonora.

Sitosa fue la antesala para que nacieran las empresas que actualmente comandan el trasporte urbano en Obregón, pero nunca desapareció legalmente y eso ha sido una de las causas que han desatado las huelgas en el presente porque Sitosa sigue viva con sus pasivos y activos, por lo que continúa generando cobros que carecen de claridad.

Mientras los usuarios exigen un servicio adecuado a sus posibilidades, los líderes que tienen la batuta del transporte urbano ven por interés particulares que engrosan sus bolsillos, lo que representa un aspecto primordial para que el servicio no crezca.

“El subsidio que percibimos es la tarifa de estudiante para el cual la ley marca dos viajes gratis por día, pero la mayoría de los camiones no tiene el sistema, por lo que es muy irregular el pago, que a veces se retrasa hasta cuatro meses”, indicó un concesionario.

De esta manera se tendría que crear un esquema que opere con trasparencia, pensando en quien usa el transporte urbano y con un reglamento que en realidad se cumpla, expusieron.

De esa manera, aseguraron, las empresas podrán funcionar de forma legal y sin tolerar caprichos particulares para que el usuario sea el beneficiado, ya que al final es quien tiene vivo al transporte urbano, pero es el último en ser tomado en cuenta.

Se puede determinar que el sistema empresa que se estableció no es malo, argumentaron, pero quienes tienen la jerarquía deben ser democráticos con sus decisiones y no tomar de excusa el hacer paros de labores con la finalidad de bajar recursos para nutrir su capital, cuando la prioridad debería se dar un servicio de calidad.

OPINIÓN DE USUARIOS

“Yo agarró la Línea 6 porque vivo en las Misiones, y la verdad tarda mucho en pasar, a veces hasta media hora”: Luis Apodaca.

“Hay choferes que no se esperan a que se suba uno y le dan, ya me ha pasado a mi varias veces y casi me caigo”: Usuaria de 60 años que toma la Línea 3 y 12.

“Prometieron buen servicio y no prenden los aires, la mayoría de los camiones están todos destartalados”: Salvador Vázquez.

Información adicional

-El WhatsApp 66 21 04 77 55 está a la disposición de los usuarios para alguna queja o denuncia.

– Existe una aplicación para el celular de nombre UNE, la cual permite saber los camiones que están en servicio, dicha opción se estableció en 2016, pero no ha tenido la difusión adecuada para que los usuarios la conozcan.