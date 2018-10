Enviará gobernadora ternas de fiscal y SSP

Fue una decisión correcta del Congreso aprobar lista de 34 aspirantes a fiscal

Por: Mónica Miranda

El Congreso del Estado hizo lo correcto de acuerdo a la ley, al aprobar la lista de 34 aspirantes para el cargo de fiscal general de Justicia de Sonora, para enviarla al Comité Ciudadano de Seguridad y ahora tocará al Poder Ejecutivo elegir la terna que se someterá a votación del Legislativo, indicó Claudia Pavlovich Arellano.

La gobernadora de Sonora dijo que aún cuando no es facultad del Ejecutivo depurar la lista; una vez validados los nombres por el Comité, tendrá la responsabilidad de elegir únicamente a tres.

“Al Ejecutivo no le toca depurar, pero lo que pasa es que por ley y tengo que mandar una terna. Son tres los que puedo mandar solamente; no puedo mandar más”, comentó.

En lo que respecta al nombramiento del titular de Seguridad Pública, señaló que también tocará al Comité Ciudadano de Seguridad enviarle una terna para la elección del nuevo funcionario a cargo de dicha dependencia, por lo que recomendó al órgano que ambos procesos se realicen en el menor tiempo posible.