Entrega gobernadora su Tercer Informe

Sonora vive una nueva realidad que requiere de todos unidos, dice Pavlovich Arellano

En cumplimiento al mandato constitucional, la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, entregó su Tercer Informe de Trabajo ante el Congreso del Estado, en el que destaca lo realizado en el último año.

Con un reconocimiento a la nueva realidad social y política que se vive en la Entidad, la mandataria sonorense aseguró que Este Sonora presenta grandes avances en transparencia, infraestructura, economía, educación, salud, además de otros rubros a favor de los ciudadanos. “Hemos avanzado, pero también sabemos que aún falta por hacer”, destacó la titular del Ejecutivo estatal.

La gobernadora de Sonora arribó a las instalaciones del Congreso del Estado, donde la esperaban miembros de su gabinete para hacer la entrega del documento que contienen los logros de su tercer año de trabajo.

Ante los integrantes de la Mesa Directiva del Legislativo, presidida por la diputada Rosa María Mancha Ornelas y con la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, entregó los dos tomos que contienen a detalle las acciones de su Gobierno.

En tres años se han concretado avances importantes en economía, educación, salud, transparencia e infraestructura, atendiendo también los grandes retos en temas como la seguridad y el transporte.

“Hemos avanzado mucho para sanear el Sonora dividido, decepcionado y colapsado que encontramos, sin lugar a dudas, Este Sonora no es el mismo de hace tres años, pero también sabemos que hay grandes retos pendientes de enfrentar”, expuso.

Al inicio de su administración, señaló, empezaron por recuperar la confianza, poner orden y transparentar toda la acción de Gobierno y hoy, Este Sonora, es uno de los tres mejores en el país en el uso y transparencia de los recursos públicos.

La mandataria destacó que en su administración se mejoró la educación de las niñas y niños, y ahora, reiteró, Este Sonora tiene el primer lugar nacional en desempeño docente y el mayor avance en los resultados de las evaluaciones a los estudiantes.

Agregó que mientras otros hablaban de muros, en Sonora se construyeron puentes con Arizona y Nuevo México. Se buscaron nuevas inversiones y hoy el Estado es líder en crecimiento económico, registra la menor tasa de desempleo de los últimos diez años. Se concretó la mayor inversión desde que la planta Ford llegó a la Entidad y ya se tiene una nueva vocación productiva: energías limpias.

La mandataria estatal puntualizó que atendieron la exigencia de los sonorenses de todas las regiones que pedían caminos dignos y transitables, por eso rehabilitaron más de 3 mil 300 kilómetros de carreteras y caminos estatales.

Subrayó las acciones del Gobierno del Estado en beneficio de las mujeres: en Este Sonora, dijo, hay nuevas leyes que alientan su participación política. Como resultado se tienen 26 presidentas municipales, cuando hace tres años sólo había nueve.

Además, Sonora dejó de ser el peor cuarto Estado del país en violencia contra las mujeres, para estar dentro de los doce con menor incidencia en este delito.

La gobernadora Pavlovich reconoció que la realidad política de México y de Sonora ha cambiado y los ciudadanos eligieron en plena libertad autoridades de distintas fuerzas políticas y agregó que Este Sonora vive una democracia intensa, la cual ve como una oportunidad más que como un reto y aseguró sentirse orgullosa de su gente trabajadora y responsable.

Se manifestó también consciente de los enormes retos que aún se tienen en temas como seguridad y transporte y ante ello ha tomado determinaciones y ha dado la cara para enfrentar esos desafíos.

“Un día dije que me iba a partir el alma por mi Estado y durante estos tres años me he levantado todos los días con la determinación de estar a la altura de ese compromiso. Un compromiso por Este Sonora, el que todos los días amanece con nuevos retos, nuevas esperanzas y nuevas satisfacciones. Este Sonora que hacemos todos, el Gobierno, pero también los ciudadanos”, apuntó.