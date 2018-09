Entrega 6 casas

Construidas las viviendas en Las Peredas

Por: Mónica Miranda

Seis viviendas básicas entregó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ayer en la colonia Las Peredas, debido a que se trata de una de las zonas con mayor marginación en Hermosillo, por falta de casas de material de construcción para las familias.

La Comisión de Vivienda de Sonora implementa una estrategia para combatir la pobreza en regiones que carecen de un hogar digno, y a la fecha se han entregado 84 cuartos de este tipo en la ciudad capital, indicó la mandataria.

“Seguimos trabajando en lugares como estos y apostándole a que no sea algo pasajero, si no que realmente perdure en el tiempo para ellos, a veces es un cuarto, otras una unidad básica de vivienda con dos cuartos como han podido ver, en otros casos son pisos y a veces es todo porque a veces no tienen absolutamente nada”, expresó.