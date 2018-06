Para volver a la normalidad

EL UNIVERSAL.-

Con mucho humor, Daniela Guzmán aseguró que su papá, el cantante Enrique Guzmán, se recupera satisfactoriamente de la cirugía a la que se sometió el 2 de junio, algo que ya tenía planeado.

“Nunca me imaginé en mi vida que iba yo a festejar tanto una caca o un pedo, pero se festejó. Aún así mi papá sigue internado, hasta que no esté totalmente librado de cualquier tipo de riesgo no lo llevaremos a casa”.

Daniela explicó que el miércoles se cumplió el plazo para descartar cualquier problema con la cirugía, pero ahora se viene una etapa más complicada que la de su rehabilitación.

La también actriz y cantante dijo que su padre se encuentra de buen humor, porque logró lo que buscaba, volver a la normalidad después de traer una colostomía por tres años.

De desarrollarse todo sin percances, Enrique Guzmán estará listo para presentarse el 11 de agosto en el Auditorio Nacional, al lado de Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez, quienes han estado al pendiente de la salud de su compañero y amigo, según reveló Daniela.

“Sobre todo Angélica, ya ven que es su Kike adorado, han estado en comunicación con mi mamá (Rosalba Welter Portes Gil), al igual que mis hermanos Alejandra y los dos Enriques, además se pasan todos los mensajes, incluyendo los de sus admiradores”.