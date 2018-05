Enfermedades raras: dolor de una minoría

También en Cajeme se viven los efectos de extraños males en los humanos

Fabiola Navarro

Jaquelín Llamas es madre de Luciano, de 7 añitos de edad. El 2017 vivió, literalmente, una pesadilla: el pequeño comenzó con una repentina fiebre de 40 grados; al ir al médico general, éste le diagnosticó una infección viral.

Sin embargo, con los días la temperatura no cesaba y notó en los ojos del pequeño un raro enrojecimiento que le advertía que algo no estaba bien, hasta que un pediatra, al verlo, sospechó del síndrome de Kawasaki, lo cual se pudo confirmar con estudios médicos.

El pequeño tuvo que ser hospitalizado varias semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El síndrome de Kawasaki está considerado dentro de la gama de enfermedades raras que afectan a un niño por cada 100 mil. Hace que se inflamen las paredes de los vasos sanguíneos en el cuerpo, y puede dañar las arterias, las venas, los capilares y hasta causar la muerte. Si el niño sobrevive, podría presentar cardiopatías.

“Me dijeron que un niño por cada 100 mil se ven afectados. Ni modo, le tocó a mi hijo. Le pegunté al doctor ‘¿qué sigue?’, y me respondió: ‘hospitalizarlo’. Desde entonces fueron los días más difíciles que he pasado, verlo sufrir, delirar por la fiebre, llorar cuando le sacaban muestras de sangre, porque no llenaba los tubitos de lo espesa que estaba y es que uno de los síntomas es la coagulación, hasta que poco a poco fue mejorando y lo dieron de alta.

”Me dijeron que iba a ocupar consulta con el cardiólogo durante un año, porque quedan complicaciones. Hasta la fecha gracias a Dios no ha presentado secuelas. Me gustaría pedir a la gente que cuando sus niños presente fiebre, rápidamente acudan al médico; mi hijo pudo salvarse por un diagnóstico oportuno. Mi pequeño, además de haber tenido una enfermedad rara, era un caso extraño, porque ya tenía seis años y se supone el Kawasaki afecta a niños menores de cinco”, comentó.

Según el director del Hospital General de Ciudad Obregón (HGO), Luis Alberto Villanueva, desde septiembre de 2017, a la fecha, se han registrado dos casos de síndrome de Kawasaki.

Explicó que el tratamiento y seguimiento se hace en el Hospital Infantil del Estado (HIES), ya que en el HGO este padecimiento, como las demás enfermedades raras, son tratadas en centros de alta especialidad, pues el instituto no cuenta con servicio de genética.

En el nosocomio se atienden las complicaciones o enfermedades intercurrentes que se presenten, ya que aún cuando se manifiestan en la infancia, la persona queda afectada durante su vida, pues el origen es genético.

“Actualmente tenemos un paciente, un niño con la enfermedad Chédiak-Higashi, un padecimiento lisomal. Se trata de un trastorno genético y hereditario y se considera una enfermedad rara.

Si bien las enfermedades raras afectan a una minoría, para la mayoría de quienes las padecen pueden resultar incapacitantes o mortales. En la actualidad hay laboratorios dedicados a descifrar el genoma humano, lo que abre las posibilidades de nuevos métodos científicos para desarrollar terapias y soluciones