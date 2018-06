Encuentran pruebas contra cuatro panistas

Son vinculados a proceso por supuestos delitos electorales

Por: Mónica Miranda

A tres días de que se lleve a cabo la jornada electoral, un juez local ordenó la vinculación a proceso de cuatro panistas detenidos el pasado viernes 22 por presunta transferencia de recursos del Gobierno Estatal al Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Valencia Durazo, ex dirigente estatal del albiazul; Miguel Méndez Méndez, ex director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado; Enrique Terrazas, ex secretario general del PAN, y Douglas Taylor, ex funcionario municipal, todos ocuparon dichos cargos durante el sexenio 2009-2015 de Guillermo Padrés Elías.

El delito electoral por el cual fueron investigados desde abril pasado, es porque se destinó un recurso de cinco millones de pesos que provenían de cuotas de trabajadores militantes que laboraban en instancias de Gobierno.

Dichas aportaciones eran enviadas al partido a través de la Secretaría de Hacienda Estatal; sin embargo, se condena como delito electoral por haberse realizado la transferencia del dinero en 2014, año próximo a periodo electoral, lo cual está prohibido de acuerdo con la Ley de Procedimientos Electorales.

Durante el desarrollo de la audiencia de vinculación, los representantes legales de los imputados manifestaron que al ser una aportación de 2014, no había impedimento legal para hacerlo, ya que según las reformas constitucionales de la Ley Electoral que se aprobaron en ese año, debían entrar en vigor al concluir el proceso electoral de 2015.

Dicho argumento fue desestimado porque la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales, apeló a esta explicación, justificando que en la Carta Magna se establece que queda prohibido que el Gobierno del Estado destine recursos a un partido político.

En los alegatos, se consideró que el monto de 5 millones entregados en 2014 por parte de los servidores públicos enjuiciados, fue recurso usado para precampañas y campañas en el proceso electoral pasado.

Finalmente el juez fincó el delito de emisión y recepción del recurso económico, por lo que al presumirse que hubo dolo, se vinculó a proceso a los ex funcionarios del PAN.