Encarcelan a Juan Valencia

Mónica Miranda

Juan Valencia Durazo, ex dirigente del Partido Acción Nacional en Sonora, y Miguel Méndez Méndez, ex director de Recursos Humanos en el sexenio de Guillermo Padrés, fueron detenidos la mañana de ayer por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), e ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo, confirmó el fiscal de Atención a Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos.

Dijo que se trata de una investigación que lleva a cabo la dependencia a su cargo, pero se abstuvo de ofrecer mayor detalle acerca de los delitos que se les imputan, debido a la secrecía de la investigación.

“Sí es una investigación que se lleva a cabo desde la Fiscalía de Delitos Electorales, pero por el momento no podemos ofrecer mayor detalle”, indicó.

El ex dirigente estatal del PAN es investigado por corrupción en la supuesta compra ilegal de terrenos adjuntos al vado del río en Hermosillo, durante la administración de Javier Gándara Magaña. En abril de 2016 se presentó por primera vez a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso del ex director de Recursos Humanos, hasta el momento se desconoce el motivo de su detención, pues ninguna autoridad judicial en Sonora confirma el arresto de ambos políticos.

Tanto la Procuraduría General de la República (PGR), como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) negaron tener registro sobre la detención.

El Ayuntamiento de Hermosillo, durante la administración del panista Javier Gándara, realizó la venta de estos terrenos de tres hectáreas a Juan Valencia Durazo, aun cuando el Registro Público de la Propiedad y de Comercio indicaba que el predio pertenencia a Trinidad Ayala Valencia, ciudadano de Navojoa que realizó la compra en 1994.

El PAN en Sonora exigió, a través de un comunicado, que se esclarezcan los motivos por los cuales fue privado de su libertad el ex presidente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo.

“Exigimos un alto a las filtraciones sobre este hecho, que sólo promueven un ambiente enrarecido en esta etapa final del proceso electoral. El llamado es para evitar que este hecho sea catalogado como una consecuencia del abuso de poder por parte del PRI Gobierno hacia opositores a través de la procuración de justicia”.

De no aclararse a la brevedad, menciona el comunicado, se demostrará el manejo de la procuración de justicia con fines políticos.