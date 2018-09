En vez de juegos, viciosos en parque

Vecinos de El Campanario se quejan de la basura que dejan y el destrozo de bancas y juegos

Por: Oviel Sosa

Botellas de cerveza quebradas, bancas destrozadas y aparatos vandalizados forman parte del panorama que domina un espacio que en su momento fue concebido como área de esparcimiento, lo cual refleja la situación que están viviendo vecinos de la colonia El Campanario, quienes están expuestos a la ola de robos y asaltos.

El parque ubicado en la calle San Pedro Norte, es usado por adolescentes y jóvenes que se reúnen a ingerir bebidas embriagantes y consumir algún tipo de droga, indicaron las personas.

“Ya se han presentado asaltos en el lugar por lo que pedimos vigilancia”, expresó un vecino, el cual quiso omitir su nombre por temor a represalias.

Los ciudadanos piden el apoyo de las autoridades para restaurar el parque con la finalidad de que se use para actividades recreativas y no como se ha utilizado últimamente por individuos que aprovechan el estado de abandono en el que se encuentra para hacer uso indebido del espacio.

A su vez manifestaron que el problema de la inseguridad no es específico de un solo punto, sino que en general en toda la colonia se han presentado casos de robos, principalmente a las viviendas, por lo que piden mayor vigilancia policiaca.