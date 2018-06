En Los Presidentes priva inseguridad

Los vecinos reclaman la actuación policiaca, pues a diario viven robos y otros delitos

Por: Luz del Carmen Paredes

“Todos los días se registran robos domiciliarios, y las autoridades policiacas no hace nada, ni siquiera atiende el llamado, y cuando interpones la denuncia sale la misma, nunca hacen nada”, comentó María del Carmen Lamadrid.

La vecina de la colonia Los Presidentes señaló que no puedes dejar la casa sola porque te dejan sin nada. “A nosotros nos robaron el pasado sábado, fueron dos televisiones y el cerebro de un modular”.

Agregó “cuando acudimos a presentar la denuncia, la Policía dijo que no se podía hacer nada”.

Otro problema es la falta de alumbrado público, lo que aprovechan los malvivientes. “Hay sectores que no puedes ni entrar, porque te apedrean”, señaló Benjamín Pérez, otro de los vecinos.

“Hay muchos solares, que los dueños nunca construyeron y están llenos de basura y animales, además que son los puntos de reunión de vagos”, refirió.

Asimismo, Álvaro Peña, señaló que la colonia está en completo abandono, las autoridades no hacen nada, “se acuerdan que existimos en épocas electorales, entonces si mandan gente de diferentes partidos a preguntar cuáles son las necesidades, cuando se supone que son gente preparada que debe conocer las demandas y tener un programa de Gobierno, para presentar a la ciudadanía”.

Otro reclamo es el pésimo estado de las calles, mínimo demandan que se rieguen, ya que viven en medio del polvo, lo que afecta la salud de los niños y adultos principalmente, comentó Dinora Gastélum.

Es una colonia que tiene más de 15 años y cada vez están peor, además hay muchos solares que están abandonados, porque los dueños tienen su casa en otras colonias.