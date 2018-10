En desempleo 53% de jóvenes en Sonora

Por: Denisse Robles

Se estima que un 53% de jóvenes económicamente activos se encuentran desempleados en Sonora, según estudios y estadísticas del Inegi por eso debe aumentarse la cobertura y gratuidad en las universidades, señaló Cuauhtémoc González.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora en el Primer Foro de Educación Superior de la Zona Norte de México, mencionó que estas cifras se dan que la plana labora no es suficiente para la población desempleada.

“Una cantidad enorme imagínense lo que esto puede ocasionar desde el punto de vista social, por eso se plantea que los jóvenes ante la cerrazón de trabajo tienen a ingresar en organizaciones que no son legales, por eso debe haber creaciones de empleos pero al mismo tiempo mayor acceso a la educación”, comentó.

Señaló que sin duda se requieren más universidades en el Estado, pero también se requiere reforzar las que ya se tienen, sobre todo no descuidarlas.

El académico agregó que para poder ingresar a la planta laboral sin duda se requiere de alguna carrera o especialidad ya que con esta es difícil, ahora sin tenerla se dificulta más.