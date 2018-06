En abandono total campo de beisbol

Por: Armando Valenzuela

Vecinos del ejido Mora Villalobos, Campo 29, denuncian el abandono total del campo de beisbol, que se encuentra en la comunidad, el cual también se utiliza para juegos de futbol.

Acudiendo al llamado de un grupo de habitantes, se pudieron constatar las condiciones en que se encuentra el espacio destinado para la práctica del deporte.

Pese al estado deplorable del terreno y a las malas condiciones para la práctica de la disciplina, aún se utiliza para el entrenamiento.



Desde el momento en que uno llega se puede apreciar el cerco perimetral caído, cosa que ya han pedido que se repare, solicitud que, a decir de los vecinos, se le hizo a la anterior directora del Instituto del Deporte de Cajeme, quien aseguró que en cuatro meses quedaría arreglado, de lo que han pasado nueve meses y nada.

En el terreno de juego, una fuga de agua inunda parte del cuadro, corriendo el líquido desde la caja de bateo, hacia la loma de pitcheo.

También se pueden apreciar unos bebederos, que nunca se usaron por no haber agua, y unos baños que, a pesar de tener poco tiempo de construidos, no están en condiciones de uso.

Durante el recorrido, un grupo de residentes contiguos al campo de beisbol, externaron su inconformidad porque no han ido a regarlo, lo que ocasiona que con el viento se levante una densa capa de polvo, que va a dar a las casas aledañas.

Pidieron a las autoridades que acudan a regar el campo para mitigar la polvareda.

Además, los quejosos señalaron que este es el primer paso que dan para que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que de no encontrar respuesta a su llamado, acudirán a las autoridades municipales directamente.