En abandono, Esperanza

Plaza pública Miguel Hidalgo y Costilla, así como sus calles, lucen sucias y llenas de basura

Por: Luz del Carmen Paredes

La basura desparramada de los contenedores en la plaza pública da cuenta del abandono en que se encuentra Esperanza.

En reiteradas ocasiones los vecinos han demandado la intervención de la autoridad municipal para rescatar esta comisaría, pero no han tenido respuesta.

Las calles del Centro lucen llenas de desechos, la plaza está en total abandono, así como las colonias.

Además de la problemática de los desperdicios, están la inseguridad, el alumbrado público y los baches en las calles que alguna vez tuvieron pavimento, así como en las de terracería que están destrozadas.

Guadalupe Valenzuela, habitante de esta comunidad, subrayó que los robos en los domicilios y a los vehículos se comenten diario y la Policía no hace nada, las patrullas no se ven en las calles, no hacen rondines y nunca detienen a los responsables.

Resaltó que la crisis económica es otro factor que ha contribuido a la problemática que enfrenta la comunidad. “Basta con recorrer el Centro para darte cuenta, por el número de negocios cerrados, que lucen llenos de basura y maleza”.