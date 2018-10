Empresas “fantasma” facturan dos billones de pesos SAT

Notimex.-

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, reveló que las denominadas empresas “fantasma” en lista negra de la institución han facturado desde 2014 a la fecha más de dos billones de pesos.

Tras participar en el lanzamiento de la octava edición de El Buen Fin, el titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada.

“Las operaciones facturadas no necesariamente amparan operaciones reales, las operaciones reales son las que generan obligaciones reales y las obligaciones reales son las que generan la defraudación, entonces no hay una estimación al respecto por el monto de estas operaciones”, explicó.

Señaló que el órgano recaudador está cancelando el sello de todas aquellas empresas “fantasma” que facturan de manera millonaria y que no están declarando adecuadamente.

“Se tiene identificados ya un gran número de beneficiados de estos esquemas y se les está invitando a que regularicen su situación, y en el caso de que no acepten, se están iniciando las denuncias correspondientes, tenemos 30 iniciadas y más de 40 en proceso de ser presentadas”, precisó.Mencionó que de las 30 denuncias iniciadas no se tiene aún el monto preciso de defraudación; no obstante, destacó que esta misma semana se firmó el primer acuerdo reparatorio al amparo del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde un contribuyente al que se le siguió la causa penal por el esquema de Asimilados a Salarios pagó 160 millones de pesos para frenar el proceso del caso.

“Es la primera ocasión en que se utiliza esta figura como un medio de resarcir el daño al fisco cuando se incurre en una conducta fraudulenta en contra del fisco federal”, subrayó.

Por otro lado, Santín Quiroz rechazó que ya se hayan tenido reuniones a la fecha con el equipo de transición del próximo Gobierno; no obstante, dijo que la institución ha seguido trabajando en la entrega-recepción y en la integración de los libros blancos, de los reportes y toda aquella información que pueda ser de utilidad para el nuevo Gobierno.

“De esta forma, queremos asegurar la continuidad operativa y que la nueva administración encuentre un SAT en funcionamiento que le permita tomar las riendas y también sus definiciones”, puntualizó.