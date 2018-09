Empleados del Congreso local podrían quedarse sin quincena

Por: César Fraijo

Cerca de 220 trabajadores de base, de confianza, honorarios y los 33 legisladores, del Congreso del Estado están en riesgo de no recibir su nómina, que debe pagarse dos días antes del 30, debido a que no hay acceso a los directivos encargados de las firmas, señaló el Oficial Mayor José Ángel Barrios García.

El funcionario del legislativo, supuestamente removido por decisión de la Diputación Permanente de la Legislatura LXI, indicó que si no hay un arreglo inmediato entre las partes en conflicto, no se podrá pagar la nómina total de la quincena que oscila entre los 4 a 5 millones de pesos.

Agregó que hay algunos legisladores que no han concluido sus trámites de alta, que no recibirán pago por no completar la entrega de documentos.

“A reserva de que se solucione ahorita el problema, pero tendría que ser ahorita, y depende también del acuerdo que se logre con la secretaría de recursos humanos para ampliar el tiempo para tramitar la nómina”, explicó Barrios García.

Que son empleados

“Cumplimos con lo que la ley nos obliga, nos presentamos a laborar, nos vamos a reunir fuera de aquí para que no se interprete que tomamos las oficinas”, dijo Barrios García al explicar que los 16 empleados amparados se presentaron en su horario de trabajo.

Quincena asegurada

La nómina de la segunda quincena del mes de septiembre de todos los trabajadores (base y confianza) del Congreso del Estado y de los 33 legisladores está segura, informó la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela.

A pesar del conflicto jurídico-laboral generado en el Congreso del Estado, tras el cese de 16 directivos del Poder Legislativo, la coordinadora descartó que esto vaya a afectar al personal o a los legisladores en lo que corresponde al pago de nómina para fin mes.

La diputada dijo que en estos momentos se buscan los canales para lograr acuerdos del caso, respecto a la definición de quiénes ocuparán los cargos vacantes y descartó que se vaya a reinstalar a quienes fueron ya cesados por la anterior legislatura.