Emotivo mensaje de Fox a AMLO

“Deseo de todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti”

APRO.-

Una vez más el ex presidente Vicente Fox Quesada dio muestras de su camaleónica postura frente a la figura presidencial en turno. En un video de más de 12 minutos felicitó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su triunfo en la elección del domingo y, además, se tomó su tiempo para darle “consejos” para llevar sobre los hombros esta “gran responsabilidad”.

“Si bien yo tenía otras preferencias electorales, el pueblo de México ha hablado de manera libre y democrática. El próximo presidente de la República es Andrés. ¡Felicidades, Andrés! Se ha dicho mucho de lo que pasaría si ganara López Obrador, desde cancelar reformas estructurales hasta fugas tremendas de capitales. Esto no ha sucedido”, dice un sonriente Fox en el mensaje videograbado, difundido anoche en sus redes sociales.

Muy rápido se le olvidó a Fox lo que dijo un día antes de la votación, el 30 de junio, cuando también publicó un video en el que se acusó a Morena y a su candidato de disponer de los recursos del fondo para damnificados:

“Como siempre, se repite la historia una y otra vez: simulación, engaño, mentira, corrupción. Sociedad Civil pujante y trabajadora, todos a votar. Llevar mucha gente a votar mañana. Lleva a todo tu alrededor a votar. Evitemos la tragedia y el saqueo a México”.

Y así, en cuestión de horas, el ex presidente pasó del insulto procaz con que solía dirigirse a través de sus redes sociales a los seguidores y simpatizantes de López Obrador, a la lisonja y el elogio a “más de la mitad que eligió la alternancia”.

Ya no lo llamó “Lopitos”, sino Andrés. Ya no son “los Napitos”, sino un equipo que “suma todos los talentos”. Ya no tachó al virtual presidente de demagogo y populista, y soltó: “Me gustó y me gustó mucho tu discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional y frente a la Catedral a buena parte del pueblo…”.

En el video, el ex presidente anticipa al tabasqueño que contará con un presupuesto raquítico porque, entre otras cosas, hay “una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones, en sueldos y salarios de la burocracia”, una larga lista de la que él mismo y su círculo de colaboradores en San Cristóbal forman parte.