Embiste de nuevo Sindicato de Sictuhsa

Para el 24 de octubre nuevo emplazamiento a huelga, anuncia Quiñónez

Por: Mónica Miranda

Para el 24 de octubre a las 5 de la mañana, es el nuevo emplazamiento a huelga establecido por el sindicato de choferes Sictuhsa, luego de considerar que sus demandas no habían sido cubiertas por sus patrones, específicamente el pago de Infonavit para acceder a crédito vivienda.

Manuel Quiñónez Leal, dirigente del sindicato, dijo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no debió archivar su expediente de emplazamiento a huelga, dado que la empresa concesionaria no ha cumplido con la totalidad de los acuerdos pactados, pues únicamente entregó 7 millones correspondientes a la caja de ahorro, pero ninguna cantidad paga el adeudo de sus prestaciones de ley.

Explicó que en la última junta entre empresa, Gobierno y choferes, el delegado de Infonavit aceptó condonarles 6 millones de pesos a los concesionarios, del total de 18 millones de se adeudan, por lo que únicamente tenían que pagar 12 millones de pesos en efectivo para dar por saldado el adeudo.

“Este pago tendría que haber sido de contado, de lo contrario se pagarían los 18 millones, entonces en esa junta, gobierno le dijo a la empresa que ellos le daban el dinero del subsidio que son 15 millones de pesos, para que quedara en ceros el Infonavit, pero hasta ahora dice Sictuhsa que no les han dado nada”.

Además de esto, recordó, está pendiente también la negociación con el IMSS por el adeudo de 100 millones aproximadamente de la empresa con los operadores del transporte urbano en Hermosillo.

ANALIZAN EL CASO

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje analizará el documento de emplazamiento a huelga que hizo llegar el sindicato de choferes de Sictuhsa este lunes, y si cumple con los requisitos legales, se citará a las partes en 10 días, indicó Jorge Claussen Marín.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dijo que existe la posibilidad de que la autoridad jurídica decida archivar nuevamente este expediente como sucedió con el anterior emplazamiento fechado para el 24 de septiembre.

La empresa, demostró un primer pago de 7 millones de pesos, de los cuales 4 asegura se fueron al adeudo con Infonavit, dijo.

“Por eso se tomó la determinación de que la empresa sÍ estaba cumpliendo. Ahora yo tengo la obligación de tramitar el nuevo emplazamiento y ya veremos qué dice la empresa y cómo se resuelve”.

Señaló que analizarán las pruebas presentadas por las partes sobre la versión que emite tanto el gremio afectado como la empresa transportista demandada para la cual laboran.

“Así como también pudiera ser que lo diéramos por válido, depende de lo que se pruebe ahí, en estos asuntos legales las partes se defienden y tienen que probar lo que dicen”.