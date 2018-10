Eliminará AMLO la corrupción

APRO.-

La inconformidad por la de­cisión de cancelar el aeropuerto que se construye en Texcoco se relaciona con intereses inmobi­liarios que planeaban convertir las 600 hectáreas del actual aero­puerto “en una especie de Santa Fe”, dijo el presidente electo, An­drés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Face­book, el futuro mandatario difun­dió un mensaje en el que calificó como “una campaña orquestada por los que se sienten afectados”, las críticas sobre la consulta ciu­dadana celebrada entre el 25 y 29 de octubre en donde resultó cambiar el proyecto de Texcoco a Santa Lucía.

“Yo entiendo que estén mo­lestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Afortuna­damente los inversionistas y los mercados así en abstracto, actúan con inteligencia, con in­formación, con responsabilidad y a pesar del escándalo, la bulla y los ataques, no pudieron gene­rar inestabilidad. Apostaron a eso. Hubo un deslizamiento en el peso para decirlo de manera eufemística, no una devalua­ción, pero ya se va a recuperar además se gana muchísimo en esta decisión. Porque se evita la corrupción”.

El presidente electo aseguró que ya había visto el proyecto in­mobiliario en torno al actual pero que se abstuvo de revelarlo para no influir en la consulta.

“Lo hemos dicho una y mil veces: vamos a garantizar las in­versiones, los contratos. No hay nada que temer, pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, de cuidar las inversiones, de que se respete el estado de derecho. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futu­ro. Ahora puedo decirlo”, dijo.