El último de los videoclubs

Cierra sus puertas negocio que llegó a ser fructífero en Hermosillo

Por: Denisse Robles

Después de 18 años de ser un fructífero negocio, este 30 de diciembre cerró el último videoclub en Hermosillo. Las más de cinco mil películas, entre DVD y Blue Ray, están en liquidación.

El propietario de “Vi­deomanía”, Paulo Sánchez relató que él era trabajador del negocio, hasta que su anterior dueño se lo vendió, para luego empezar con la renovación del formato VHS a DVD, lo que tuvo un gran auge en los últimos años.

A principios de la década del 2000, cuando la nove­dad del DVD que tenía una imagen mejorada y material adicional de los filmes, era lo más popular y de lo más ren­tado en ese entonces.

“Ya desde el año pasado la gente no venía a rentar, venía a comprar las películas; enton­ces fue uno de los partícipes de no mantener el lugar, a parte era muy inmediata la situa­ción, pues llegaban al mostra­dor, me pedían las películas que querían y se las llevaban en automático. Se llegó a per­der el clásico de ir buscando qué películas ver o buscar los estrenos”, comentó.

Detalló que las personas que las compran son coleccio­nistas o grandes admirado­res del cine, que aprecian el formato físico de los filmes.

Dijo que lo que más le pi­den son filmes de “Mi pobre angelito”, “Star wars”, “Ha­rry Potter” y “Volver al futu­ro”, que desde hace tiempo vendió.

Es así como el último vi­deoclub en la ciudad cerró sus puertas, ya que debido a la tecnología hay páginas donde las películas pueden apreciarse; sin embargo, Paulo Sánchez se dijo conten­to, pues la gente que acude a comprarlas, realmente las aprecian.

“Que las películas se las quede gente que realmente le guste coleccionar pelícu­las. Hay gente que le gusta el formato físico; es una bonita manera de dejar las películas a personas que están acos­tumbradas a la colección. Hay más gente que las traen en USB y no les importa, pero en este formato físico la gente las puede adoptar”, puntualizó.